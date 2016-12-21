Зарплаты нардепов привяжут к прожиточному минимуму

- 21.12.2016 12:03
Зарплаты нардепов привяжут к прожиточному минимуму

Зарплата депутатов Украины расчитывается на сегодняшний день, исходя из размера минимальной зарплаты. Кабинетом министров было разработано дополнение к постановлению Верховной Рады "Финансовое обеспечение деятельности народных депутатов", согласно которому зарплаты нардепов могут привязать к прожиточному минимуму. Напомним, сейчас прожиточный минимум составляет 1600 гривен в месяц.

У председателя парламента зарплата составляет 20 прожиточных минимумов, или 32 тысячи гривен. Первый вице-спикер и спикер получают соответственно 30,72 тысячи и 29,9 тысяч гривен, или 19,2 и 18,7 прожиточных минимумов соответственно.

В Верховной Раде отмечают, что оклады всех категорий чиновников были пересмотрены с 1 мая 2017 года в соответствии с законом о государственной службе. Впрочем, пересмотр не коснулся окладов депутатов.

Согласно изменениям, 64 тысячи гривен будут составлять оклад директора территориального управления НАБУ. Начальник отдела будет получать 32 тысячи гривен. С 2017 года у главы НАПК оклад будет равняться 31,2 тысячи гривен. Судья местного суда будет получать 48 тысяч гривен, и оклад судьи Верховного суда составит 120 тысяч гривен. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: прожиточный минимум в Украине, зарплаты народных депутатов Украины

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