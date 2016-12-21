Концерт Тони Матвиенко в Черновцах 1 02 2017- 21.12.2016 11:10
Известная украинская исполнительница Тоня Матвиенко отправилась в концертный тур по городам Украины, в рамках которого она выступит и в Черновцах. После перерыва на декретный отпуск Тоня вновь возвращается на сцену, чтобы представить программу концертного тура "ТОБІ".
Тур по городам Украины стартовал осенью. Программа посвящена чувству, которое творит чудеса и является самым важным в жизни - любви.
На сцене Черновицкой областной филармонии Тоня Матвиенко представит песни с дебютного альбома “Сміються, Плачуть Солов’ї” - лучшие песни, которые полюбились слушателям.
Концерт в Черновцах состоится 1 февраля в филармонии. Начало - в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе филармонии или на сайте https://karabas.com/. Справки по телефонам: (099) 373-62-68, (096) 931-00-91
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