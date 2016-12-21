



В Черновцы прибыл Вифлеемский огонь - 21.12.2016 10:17

В Городскую детскую клиническую больницу Черновцов передали Вифлеемский огонь мира. Представители Черновицкого Пласта Национальной скаутской организации Украины доставляют вифлеемское пламя в больницу уже седьмой год подряд.

Информацию об этом озвучивают в Управлении здравоохранения Черновицкого городского совета.

Вифлеемский огонь является символом любви, надежды, мира, благополучия, тепла и света. Детки восприняли его с увлечением и радостью.

Отметим, что ежегодно Огонь мира австрийские скауты берут в Вифлееме, где родился на свет Иисус. После на самолете его направляют в Австрию. После того, как в Кафедральном соборе в Вене состоятся торжественные мероприятия, Вифлеемский огонь направляется в соседние страны. передается факет с Огнем мира от одной скаутской организации к другой - буквально из рук в руки. Для него нет препятствий, потому как он объединяет христиан со всего света. В Украине именно члены Пласта распространяют Вифлеемский огонь. Его пламя отправилось в первое путешествие по Украине в 1992 году.

Платиновая Буковина

Всі новини