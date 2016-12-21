



Верховная Рада проголосовала за госбюджет-2017 - 21.12.2016 09:42

Сегодня под утро, в 4:52 среды, 21 декабря, во втором чтении Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2017 год. За проект госбюджета проголосовали 274 народных депутата Украины.

Доходы в госбюджете на 2017 год предусмотрены на уровне 721,4 миллиарда гривен, расходы - на уровне 790,4 миллиарда гривен. Оба показателя больше, чем были представлены в проекте в первом чтении. 77,5 миллиардов гривен - предельный уровень дефицита, а предельный объем госдолга расчитан на уровене 22,96 триллиона гривен.

В течение следующего года в госбюджете заложен рост ВВП на уровне 3%. Также не забыли и о повышении минимальных зарплат с 1 января 2017 года до уровня 3200 гривен.

Стоит отметить, что депутаты во время голосования за проект бюджета не видели полного текста законопроекта, а также дополнений к нему. В то же время, голосование все же состоялось, и бюджет на 2017 год утвердили.

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