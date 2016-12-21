



21 декабря - день зимнего солнцестояния - 21.12.2016 09:21

Самый короткий день в году и, соответственно, самая длинная ночь - в День зимнего солнцестояния, 21 декабря.

Астрономы отмечают, что в северном полушарии нашей планеты Солнце задерживается над горизонтом меньше всего, находясь в самой низкой позиции над линией горизонта. Солнце по всему видимому движению по эклиптике во время солнцестояний отдаляется по максимуму от небесного экватора, в результате достигается наибольший склон - на юг или на север.

В таком положении солнечный диск будет находиться три дня. Именно поэтому явление и называется солнцестоянием. Уже через пару дней - с воскресенья - светило начнет подниматься над горизонтом. В результате Солнце будет проходить больший путь по небу, и постепенно будет увеличиваться световой день. С этим движением начинается астрономическая зима. В народе по этому поводу есть присказка - солнце поворачивает на лето, а зима - на мороз. Кроме того, с зодиакальной точки зрения Солнце вступает к знаку Козерога.

В день солнцестояния в древности было принято праздновать языческие "именины солнца". Также этот праздник был известен как "День рожденья Коляды" - языческого божества, которое имело отношение к солнцу. Отметим, что колядки дети поют и до сих пор, и традиция сохранилась даже с приходом христианства.

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