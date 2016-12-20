



Мыши могут показывать радость - 20.12.2016 16:40

Ученые из Бернского университета в Швейцарии обнаружили интересную особенность мышей - они реагируют на приятные ощущения и могут демонтрировать свою радость.

Эксперт по животному поведению из Бернского университета Луки Мерлотти вместе с четырьмя коллегами доказал - свою радость грызуны выказывают движениями ушей. Когда им что-то нравится, они расслабляют ушки и поворачивают их назад.

Ученый отметил, что лучший способ развлечь человека - это пощекотать его. Как выяснилось, мыши тоже реагируют на щекотку. Исследователи щекотали грызунов и фиксировали изменения их мимики. В данном опыте были задействованы 15 лабораторных мышей. Ученые отметили, что во время исследования у мышек сквозь шерсть ярче проступали сосуды. Это означает прилив крови.

Кроме того, грызуны в ответ на щекотку издают ультразвуковые вокализации, которые можно сопоставить со смехом.

По словам ученых, зоологи могут улучшить условия проживания грызунов в неволе, основываясь на результаты исследования, поскольку людям будет легче распознавать самочувствие и настроение животных.

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