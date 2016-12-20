



Ядовитая змея в Австралии забралась на новогоднюю елку - 20.12.2016 16:04

Австралия не зря считается самым опасным в мире материком, что подтвердил очередной случай, который едва не обернулся трагедией. На новогоднюю елку, которая стояла в доме у одной из жительниц Мельбурна, забралась тигровая змея, которая является одной из самых ядовитых животных.

Обнаружив на праздничной елке своеобразное "украшение", женщина сделала снимок на телефон, после чего отправила его специалисту по отлову опасных животных. На место оперативно прибыл Барри Голдсмит - професиональный ловец змей. Всего через 20 минут елку обезопасили, а змею посадили в специальный контейнер.

Змеелов отметил, что за всю свою карьеру ему впервые пришлось снимать змею с празднично украшенной елки. Также он отметил, что такие змеи не представляют опасности, если их не провоцировать - пытаться схватить за хвост либо тыкать палкой.

Нередки случаи, когда люди самостоятельно пытаются избавиться от змеи, отрезая ей голову. Однако это может быть весьма опасно. Дело в том, что даже спустя 15 минут после отделения от тела, голова змеи продолжает жить. Большинство людей были укушены змеей уже после того, как отрубили ей голову и пытались взять ее в руки.

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