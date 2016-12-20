



Депрессию разделили на четыре подтипа - 20.12.2016 15:17

Депрессии имеют четыре вида подтипов, которые отличаются различными видами активности мозга. Ученые отмечают, что особенности каждого подтипа помогут в эффективном лечении.

По словам главы исследовательской группы доктора Коннора Листона, подтипы депрессии отличаются по клиническим симптомам, и в лечении также имеются существенные различия. Для того, чтобы понять, насколько будет эффективен тот или иной тип терапии, достаточно будет 5 недель.

Итак, существует 4 подтипа депрессии, которые имеют свои различия и характеристики. Первый подтип отличается усталостью, беспокойством и бессонницей. Второму подтипу присущи истощение и низкая энергия. Третий подтип - это замедление движений, речи, а также неспособность испытывать удовольствие. Охарактериовать четвертый подтип депрессии можно неспособностью испытывать удовольствие, бессоницей и беспокойством.



При идентификации подтипов депрессии используются биологические средства, к примеру, сканирование мозга, поэтому их также называют биотипами. Примечательно, что ранее определить тип депрессии можно было, опираясь только на симптомы.

По словам доктора Листона, диагностика депрессии основывается на ощущениях и чувствах человека. Однако правильно заданный вопрос может оказать влияние на результат. Гораздо более объективным в плане диагностики, а также дальнейшем лечении депрессии, является сканирование мозга.

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