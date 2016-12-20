



Правила приема в вузы озвучат до 15 января 2017 года - 20.12.2016 14:57

Ранее утверждение собственных Правил приема высшими учебными заведениями должно было состояться 15 декабря 2016 года. Как стало известно, Минобразования и науки Украины разрешило ученым советам украинских вузов утвердить правила приема до 15 января 2017 года.

Сроки были перенесены в связи с тем, что на 10 дней был продлен срок регистрации приказа об утверждении Условий приема в вузы Министерством юстиции. Дело в том, что в официальном порядке приказ был обнародован только 13 декабря.

При этом, Министерство образования также перенесло сроки внесения конкурсных предложения для получения высшего образования в Единую электронную по вопросам образования.

Таким образом, до 15 января заведения высшего образования должны утвердить собственные Правила приема. До 31 января 2017 года есть время, чтобы вузы внесли в Единую базу открытые и закрытые конкурсные предложения для получения высшего образования.

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