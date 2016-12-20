



Теракт на рождественской ярмарке в Берлине 19 12 2016 - 20.12.2016 13:57

В понедельник, 19 декабря, в Берлине на рождественской ярмарке, которая проходила у Мемориальной церкви кайзер Вильгельма, в толпу людей вьехал грузовик. Это произошло примерно в 20:00 по местному времени. Автомобиль въехал в скопление народа на скорости 60-80 километров в час, проехал около 70 метров, снося на своем пути людей и торговые палатки.

11 человек погибли в результате наезда, еще 48 человек получили раздичные травмы. Кроме того, в кабине грузового авто было обнаружно тело 12-го погибшего человека - гражданина Польши.

Правоохранители отмечают, что преступление совершил Навид Б., 23-летний выходец из Пакистана. После наезда мужчина выскочил из камины авто и попытался убежать. Это заметил один из людей, находившихся на месте происшествия, который тут же оповестил об этом полиции. Один из граждан решил начать слежку за преступником самостоятельно, чем оказал существенную помощь правоохранителям. Так, полиция задержала пакистанца рядом с площадью Большая звезда в двух километрах от места, где был осуществлен наезд на людей.

Власти отмечают, что пакистанец жил в лагере беженцев в Берлине. В баварский город Пассау Навид прибыл 11 февраля. Он использовал два псевдонима, и был замечен полицией, так как за незначительные правонарушения он проходил по некоторым делам. Пока что не отмечается, причастен ли Навид о причастности к радикальным группировкам. Также подозреваемый утверждает, что к произошедшему на ярмарке в Берлине он не причастен.

Как сообщается, грузовик, на котором преступник врезался в толпу людей, принадлежит транспортной компании из Польши. Владелец фирмы Ариэль Зуравский отметил, что на данном автомобиле перевозились из Италии в Берлин стальные конструкции. Вести автомобиль должен был двоюродный брат владельца компании, однако связь с ним оборвалась примерно в 16:00 по местному времени.

Томан де Мезьер, который возглавляет министерство внутренних дел Германии, отметил, что произошедшее в Берлине является ничем иным, как терактом. Соответствующее заявление также сделала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Канцлер выразила слова сочувствия семьям погибших и пострадавшим, а также пообещала провести расследование и привлечь к ответственности виновных. По словам Меркель, немцы олжны жить открыто и свободно, без страха, не отказываясь от рождественских ярмарок.

Гражданам Украины, которые находятся в настоящий момент в Берлине, Министерство иностранных дел Германии рекомендует не покидать дома без особой необходимости, а также по возможности избгать мест массового скопления людей.

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