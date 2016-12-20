В Украине презентован новый грузовой самолет АН-132D- 20.12.2016 13:35
В Украине были завершены работы по строительству нового многоцелевого самолета АН-132D. На торжественном мероприятии по этому поводу выступил президент Украины Петр Порошенко.
По словам Порошенко, отмечать создание новой модели самолета может не так уж много стран по всему миру. В связи с этим президент поздравил завод "Антонов" и его сотрудников, а также весь украинский народ и зарубежных партнеров.
Многоцелевой транспортный самолет АН-132D был создан всего за 1,5 года, что является рекордным сроком.
Президент Украины выразил надежду, что новый АН-132D продолжит серию известных в мире транспортных самолетов украинского производства, и займет достойное место среди таких самолетов, как "Антей", "Руслан" и "Мрия".
Отметим, самолет АН-132D имеет длину 24,5 метра, высоту 8,8 метра, а также размах крыльев 29,2 метров. В небо новый авиатранспортник способен поднять 9,2 тонн грузов.
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