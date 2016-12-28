



Какие рестораны Черновцов работают на Новый год 2017 - 31.12.2016 10:27

Новогодняя ночь - волшебное время, когда хочется чего-то необычного, даже немного волшебного. И взрослые, и дети с нетерпением ждут нового года 2017, чтобы загадать сокровенные желания, которые должны обязательно сбыться в будущем году. Конечно же, чтобы весь новый год радовал вас приятными впечатлениями, достижениями и успехами, надо встретить его с должным настроением. Ведь не зря же бытует поговорка о том, что весь год проведешь так, как его и встретишь. Потому, если вы намерены в новогодний вечер отдаться полностью празднованию, не беспокоясь о бытовых мелочах, обратите внимание на предложения ресторанов на новогоднюю ночь 2017.

В Черновцах ряд ресторанов работают в новый год 2017 именно для того, чтобы подарить вам заряд положительных эмоций и побаловать вас вкусной праздничной кухней. Ознакомившись со списком, какие рестораны Черновцов работают на Новый год 2017, выполучите всю необходимую информацию по поводу празднования и выберете наиболее подходящее для вас предложение. Праздновать новогоднюю ночь в ресторане можно в дружеской компании, со второй половинкой или даже всей семьей.

Рестораны Черновцов на новый год 2017 предлагают различные варианты празднования, как по развлекательной программе, так и по цене, так что каждый может выбрать что-то по своему вкусу.

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Ресторан "Андинна" тел. (0372) 53-89-08, (050) 171-47-60 принимает заказы на организацию новогодней ночи. Для вас - вкуснейшие банкетные блюда, веселая живая музыка, конкурсы, развлечения от Деда Мороза и Снегурочки. Ресторан расчитан на 70-80 гостей. Цена - 800 грн . с человека. Фото ресторана здесь

Ресторан "День и Ночь" тел. (0372) 54-24-41, (050) 948-72-82 приглашает встретить новый год вместе. Приятная атмосфера, вкуснейшие блюда от шеф-повара, живая музыка, выступления Деда Мороза и Снегурочки, ценные призы для. Цены - 950 грн. с человека . Фото ресторана здесь

Ресторан "Палаццо" тел. (0372) 90-11-02, (099) 38-44-242 приглашает для встречи нового года 2017. Вас ждет чудесное меню и наилучшее настроение! Цена новогодней ночи - 1100 грн . с человека . Фото ресторана здесь

Ресторан "Феникс" тел. (050) 512-87-71, (050) 805-61-01 принимает заказы на новогоднюю ночь. Для вас - вкусные блюда, веселая развлекательная программа, конкурсы и развлечения от легендарных буковинских соловьев - поющей семьи Вовчуков, шампанське - в подарунок. Стоимость - 900 грн. с человека. Фото ресторана здесь

Ресторан "Версаль" тел. (0372) 54-27-54, (050) 374-17-33 организовывает празднование нового года 2017. Для вас- вкуснейшие блюда праздничного меню, живая музыка, веселые Дед Мороз и Снегурочка. Цены - доступные, по индивидуальному заказу. Фото ресторана здесь

Ресторан Weis тел. (099) 406-65-66, (096) 006-65-66 ждет гостей на празднование новогодней ночи по предварительному заказу. Предлагаем изысканное меню, приятную атмосферу и отличное настроение от Деда Мороза и Снегурочки. Цены - 750 грн. с человека. Фото ресторана здесь

Ресторан "Добра забава" в с.Клишковцы тел. (095) 459-42-42, (098) 033-99-55, (03731) 31-6-97 ждет гостей к празднованию новогодней ночи. Для вас - ведущий Дмитрий Лубик, музыка от DJ Fox, вкусное новогоднее меню, профессиональный фотоотчет от Сергея и Майи Вакарюк, а также - приятные подарки от заведения. Цены - по индивидуальному заказу. Фото ресторана здесь

Пивной ресторан "Де добре" в с. Редковцы тел. (095) 830-93-06, (068) 748-31-09 приглашает весело встретить новый год 2017. Вас ждет энергичный ведущий , веселое музыкальное сопровождение, вкусное новогоднее меню, профессиональный фотоотчет. Цена - 650 грн. с гостя . При заказе до 12.12 спец. предложение - 17% скидка! Фото ресторана здесь

Ресторан "АлМи" тел. (050) 338-23-92, (0372) 52-24-90 приглашает для празднования новогодней ночи 2017. Для вас - исключительные блюда праздничного меню, масса интересновго а развлекательной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена - 700 грн. с человека. Фото ресторана здесь

Ресторан "Гостинный двор" тел. (050) 71-88-333, (095) 9-33-4444 готов принять гостей для веселой встречи Нового 2017 года. Мы готовим различные вкусности в праздничном меню, а также зажигательную музыку и интересную развлекательную программу. Цена 1500 грн. с человека. Фото ресторана здесь

Ресторан "Милена" тел. (050) 602-09-79 открывает двери для празднования новогодней ночи. Вам гарантированы самые вкусные блюда праздничного меню, любимые хиты в исполнении живой музыки, развлечения и, конечно же, Дед Мороз! Цена - 800 грн. с человека . Фото ресторана здесь

Ресторан "Колвик" тел. (050) 374-17-30, (050) 338-05-58 поздравляет с наступающими праздниками и приглашает на празднование новогодней ночи. Для вас - комфортная нарядная обстановка, приготовленные с душой блюда и самые интересные развлечения от Деда Мороза и Снегурочки. Цена празднования новогодней ночи 800 грн. с человека. Фото ресторана здесь

В нашем обзоре вы можете узнать, какие рестораны Черновцов работают на Новый год 2017. Данный перечень предложений поможет вам определиться с местом празднования.Теперь все, что вас будет беспокоить перед празднованием новогодней ночи - это в каком образе встречать 2017 год. Больше не нужно будет ломать голову над тем, какие блюда приготовить дома к новогоднему столу или что взять с собой, если вы будете отмечать новый год в гостях. Не нужно проводить время за утомительной уборкой, стоянием у плиты и бесконечным мытьем посуды, коорое ожидает вас как в ходе приготовления к празднику, так и после него. Все, что вам будет необходимо - это прибыть в выбраный вами ресторан в указанное время, а затем наслаждаться вкусными праздничными блюдами, замечательной новогодней атмосферой, развлечениями и конкурсами от ведущих и артистов, а также Деда Мороза и Снегурочки, ведь все это и многое другое вам предоставят рестораны нна Новый год 2017!

Платиновая Буковина, Черновцы

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