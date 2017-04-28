



Андерс Лунд: «Україна має значний потенціал енергоефективності і здатна пройти цей шлях швидше, ніж деякі європейські країни, наприклад, Швеція» - 01.05.2017 21:58

З ростом тарифів на комунальні послуги все більш актуальною стає тема енергоефективності, а також інвестицій у сферу екології. Україна – це не перша країна, яка зіткнулася з такими викликами. В даному випадку виявився безцінним досвід країн ЄС, а також інвестиції наших європейських партнерів, наприклад, фінансування в рамках фонду Східноєвропейського Партнерства у сфері енергоефективності та екології (E5P).

E5P – це багатосторонній донорський фонд на суму 168 млн. євро, заснований під час головування Швеції у Європейському союзі у 2009 р., задля сприяння інвестиціям у проекти з енергоефективності та екології у регіоні Східноєвропейського партнерства. Фонд, який спочатку вів активну роботу в Україні, у 2014 році поширив свою діяльність на наступні країни: Вірменія, Грузія та Молдова, а також має намір розпочати роботу в Азербайджані та Білорусі. Про роботу фонду в Україні, нинішній стан речей та перспективи розповів менеджер Е5Р та проекту «Теплі міста» Андерс Лунд.

Пане Лунд, чи не могли б Ви більше розповісти про створення та завдання фонду Е5Р?

Зазначені вище країни належать до країн, що входять до програми Східного партнерства Європейського Союзу. Головною метою створення Фонду було скорочення викидів вуглекислого газу (СО 2 ). Деякі з цих країн (Вірменія, Грузія та Молдова, Азербайджан та Білорусія) здійснюють дуже значні викиди СО 2 , оскільки їх енергетичний кошик складається в основному з викопного палива.

Україна була першою країною, у якій E5P розпочав свою роботу. Муніципальний сектор України десятиліттями страждав від недостатнього обсягу інвестицій, але в той же час надмірно великі обсяги споживання природного газу дозволяють говорити про те, що реальний попит на такі інвестиції - практично необмежений. Також не варто забувати про те, що газ є головним ресурсом для виробництва тепла, саме тому фокус уваги Фонду був спрямований на інвестиції у скорочення споживання газу. До того ж в Україні була дуже незбалансована ситуація в даному секторі з огляду на те, що споживання ґрунтувалось на нормах, а не на самому обсязі споживання, який мав бути установлений за допомогою відповідних лічильників. Також не було сформованої структури тарифних ставок, яка б покривала реальні витрати на енергетичні ресурси, всі витрати на реалізацію, експлуатацію та технічне обладнання. Всі зазначені вище обставини разом із непрозорою структурою дотацій майже не стимулювали споживача заощаджувати тепло та енергію.

Україна в майбутньому має реалізувати низку важливих реформ і деякі з них вже розпочались, але однією з найважливіших є саме енергетична реформа. Вона не менш важлива, ніж інші питання, наприклад, реформи законодавства, оскільки в енергетичному секторі мова йде про енергетичні втрати, які зумовлені неефективним споживанням і які оцінюються мільярдами євро.

Достатньо згадати той факт, що у 2014 році близько 11% ВВП України було спрямовано у енергетичний сектор у вигляді дотацій, при тому, що загальний бюджет країни становив приблизно 500 мільярдів гривень. Також попередня система сприяла корупції. Зміни, які зараз переживає країна, є шляхом побудови прозорої, енергетично ефективної, а тому й орієнтованої на споживача економіки.

Яких результатів вже досягнув фонд E5P в Україні?

Найбільш вагомих результатів було досягнуто у сфері скорочення споживання природного газу та зменшення викидів вуглекислого газу (CO 2 ). Наразі є 59 проектів різного масштабу в різних муніципальних секторах, що знаходяться на стадії підготовки або вже реалізуються. Завдяки цим проектам ми зменшимо викиди СО 2 на 586 тис. тонн на рік. Розраховуючи цю цифру ми спиралися на життєвий цикл 6 мільйонів тон СО 2 за всі проектні роки разом. Для того, щоб зробити річні результати більш демонстративними, наведу наступний приклад: це те саме, як прибрати приблизно 270 тис. легкових автомобілів з вулиць Києва протягом одного року. До того ж, всі мешканці Києва усвідомлюють, що такі дії справді необхідні. Така ж кількість вуглекислого газу утвориться, якщо 1 мільйон легкових автомобілів здійснить одну навколосвітню подорож вздовж екватора. Такі кроки матимуть додатковий ефект у вигляді зменшення забруднення повітря та можливості громадянам дихати більш чистим і свіжим повітрям, скажімо, таким як в Карпатських горах. Ще один результат – це соціально-економічний ефект, адже даний проект створює нові робочі місця у містах, що є надзвичайно важливим аспектом для українців.

Прямим фінансовим результатом від реалізації 59 проектів очікується заощадження приблизно 32 млн. євро для місцевої влади та комунальних підприємств, що є вагомим фактором для зниження витратної частини місцевих бюджетів.

Також хочу зазначити, що промисловість України значно розвивалась ще за радянських часів. Але варто замислитись щодо наслідків для здоров'я, які несе такий швидкий розвиток, адже темп розвитку був важливішим за ефективність споживання чи використання екологічно безпечних технологій. Тож тепер настав час інвестувати у майбутнє.

Який сектор, на Ваш погляд, потребує щонайшвидшої модернізації в Україні?

Діяльність Е5Р зосереджена на муніципальному рівні. Згідно з правилами Е5Р грант може отримати лише муніципалітет (місцева влада), а не приватна чи державна компанія. До того ж саме на місцевому рівні досить обмежені інвестиційні можливості, а бюджет на поточну експлуатацію технічного обладнання протягом останніх 25 років завжди був занадто обмеженим. Це означає, що інвестиції вкрай необхідні. Вони дозволять значно заощадити використання енергоносіїв.

Фонд Е5Р має багато проектів з модернізації системи централізованого теплопостачання, а також водоканалів та системи водовідведення. Чому саме проекти по модернізації теплопостачання є такими важливими для Фонду?

Ви можете знайти відповідь на це питання у переліку цілей Фонду. Якщо ви хочете порівняти наслідки для екології, то вони рівні в результаті реалізації як проекту щодо модернізації водоканалу, так і проекту в сфері централізованого теплопостачання, так само рівноцінні й наслідки для здоров'я від зазначених проектів, але основна мета – це скоротити викиди СО 2 , а для цього необхідно скоротити обсяги споживання газу у секторі централізованого теплопостачання. Тим не менш, у нас є цілий ряд проектів що стосуються водоканалів та системи водовідведення: ми співпрацюємо з «водоканалом» одного з великих муніципалітетів з метою покращення їх послуг, ефективності експлуатації та збільшенням рівня потужності, залучаючи при цьому відповідні інвестиції. Варто наголосити, що всі проекти під егідою Е5Р впроваджуються разом з планом щодо інституційного розвитку з метою передачі знань, підвищення рівня залучення нових учасників та експлуатаційної ефективності, а також з метою надання таких інвестицій, які б мали довгостроковий ефект саме у розумінні потреб людства.

Які, на Ваш погляд, перспективи розвитку існують для міст України?

Я думаю, що ці перспективи безумовно є. Для їх реалізації вже є представлені різні технології та «ноу-хау», крім того Фонд та міжнародні фінансові установи надають фінансову та технічну допомогу, отже, містам залишається лише мати відповідну організаційну структуру, бажання та здатність отримувати та сприймати допомогу та залучати різні фактори та зацікавлені сторони.

У цьому напрямку для України дуже важливою реформою є децентралізація, що зможе наділити мера міста важливими обов’язками. А у разі, якщо мер не зможе вирішити проблеми міста, використовуючи свої повноваження, то його можуть не обирати на цю посаду на наступних виборах. Сподіваємось, що реформа з децентралізації надасть можливість існуванню більшої кількості проектів. , Також слід зазначити, що на сьогодні міста не мають достатнього рівня компетенції у роботі з міжнародними донорами, а також достатнього рівня здібностей та експертних можливостей у підготовці проектів. Для вирішення цих питань в межах кожного проекту під егідою Е5Р є підрозділ із впровадження проекту, технічної допомоги та інституційного розвитку його складових. Добре те, що коли одне місто вже пройшло цю процедуру, воно вже має необхідні здібності і наступного разу співпраця з міжнародною фінансовою установою відбуватиметься набагато легше.

Європейський банк реконструкції та розвитку і фонд Е5Р фінансували та надавали донорську допомогу проекту з модернізації системи центрального теплопостачання та встановлення індивідуальних теплових підстанцій м. Чернівці. Це насправді велика допомога місту, але як ви вбачаєте довгострокову перспективу розвитку проектів в українських містах?

Ресурси Фонду обмежені, в той час як попит в Україні безмежний. Банки, які співпрацюють із Е5Р,беруть участь у проектах тільки з постачання (наприклад, тепло- чи водопостачання), оскільки вони призводять до кращих заощаджень. Саме тому Е5Р запропонував у Чернівцях встановити індивідуальні теплові підстанції, адже саме таким чином споживачі отримають реальні переваги від використання грантових коштів.

Ви порівнюєте процес переходу України до енергоефективного розвитку з тим, через що раніше пройшла Швеція. Чому?

Досвід Швеції – це досвід північних країн Європи, він відповідає вимогам України, а також вимогам ЄС. Не всі країни ЄС мають центральне теплопостачання, як, наприклад, середземноморські країни, ви можете самі визначити, чи виправдано робити такі інвестиції.

Саме еволюція, а не стрімкий розвиток, була шляхом Швеції. В Україні це відбуватиметься набагато швидше. Швеція та решта північних країн більш ніж 100 років прямували до свого сучасного рівня розвитку. Для України цей період буде коротшим через ноу-хау та технології, що вже наявні. Залишається лише використати їх з користю для себе.

Що б Ви порадили українцям щодо енергоефективності?

Я порадив би споживачам, брати активну участь у заходах з енергоефективності. Також, якщо є така можливість, ви маєте самі інвестувати кошти, в такому разі ви більше не будете залежним лише від вашого муніципалітету. Тому інвестування - це єдина можливість для вас, як для споживача, зменшити обсяги споживання. Споживачі мають саме зараз вирішити як діяти далі.

Цей процес дещо схожий на вибір та використання мобільного, а не стаціонарного, телефону: ви платите лише за те, чим ви користуєтесь. Подібне буде відбуватись і у секторі централізованого теплопостачання. У той же час теплопостачальні компанії мають виконувати свою роль та збільшувати кількість послуг, як це роблять телекомунікаційні компанії. Якщо ви приймете рішення не використовувати або менше використовувати опалення, то рахунок за теплопостачання ґрунтуватиметься на тому, що ви спожили, а не на стандартній нормі.

Одним з найкращих виходів – є інвестиція у сучасні вікна, термоізоляція та встановлення теплових лічильників. Таким чином власники приміщень зможуть побачити скільки тепла вони спожили. Саме тому Е5Р фінансує гранти для власників квартир та будинків для вимірювання теплозбереження за допомогою програми IQ Energy.

Водночас, самі українські споживачі мають зменшити споживання тепла у своїх оселях. Лише працюючи разом, ми зможемо покращити економічну ситуацію у всій країні. IQ Energy – це дуже важлива програма для E5P, що надає шанс споживачу та ОСББ безпосередньо впливати та інвестувати. Кожна окрема ініціатива зробить свій внесок до суттєвого загального результату!

Більше інформації про програми Східноєвропейського партнерства ви можете знайти за наступним посиланням:

https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership/419/eastern-partnership_en

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