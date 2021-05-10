



Социологи: образование повышает религиозность - 18.05.2021 16:51

Социологи из Университета Небраски, проанализировав несколько тысяч анкет американцев со всей страны, пришли к выводу, что образование, вопреки расхожим представлениям, не снижает религиозность, а напротив, повышает ее в некоторых аспектах. Статья профессора Филипа Шваделя (Philip Schwadel) об этом будет опубликована в ближайшем номере научного журнала Review of Religious Research. Основные выводы исследователей изложены в пресс-релизе Университета Небраски.

Сопоставляя данные об образовании респондентов с их ответами на вопросы, касающиеся религии, социологи выяснили, что высокий уровень образования коррелирует, например, с верой в загробную жизнь. При этом образованные люди обычно не склонны буквально воспринимать священные тексты и считать какую-то одну религию единственно верной.

Выяснилось также, что в среде образованных американцев вера не переживает упадка. Напротив, они склонны присоединяться к какой-либо из распространенных протестантских церквей и прилежно соблюдать основные религиозные обряды.

Согласно выводам исследователей, каждый год образования повышает склонность к посещению церкви на 15 процентов, к чтению Библии - на 9 процентов. Более образованные американцы в большей степени склонны задаваться вопросами о месте религии в общественной жизни и больше интересоваться мнением религиозных лидеров.



Всі новини