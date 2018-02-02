Ресторан Графская усадьба в Черновцах. Фото

- 03.02.2018 10:56
Ресторан Графская усадьба в Черновцах. Фото

Ресторан «Графская усадьба» в Черновцах - это уголок изысканной Франции, где удивительным образом сочетаются роскошная легкость французским стиля и по-настоящему домашний уют. Клиенты всегда могут вкусно и изысканно позавтракать, пообедать или поужинать. Ресторан работает с 11 до 23 часов. На территории комплекса - роскошный романтический отель. 

Интерьер ресторана выполнен во французском стиле. Белые стены, балки на потолке, много светлых тонов в оформлении, легкие скатерти и шторы - все это учредители ресторана с большой любовью подбирали во Франции. Старинные детали интерьера, роскошные люстры, странные мебель - все это создает необходимое настроение для отдыха. В ресторане «Графская усадьба» уделяют внимание мельчайшим деталям вашего отдыха, создавая спокойную атмосферу - настоящие специалисты полностью возьмут на себя хлопоты по организации любого торжественного события в вашей жизни. Контакты: (0372) 90-91-91

Ярко и роскошно отпраздновать свадьбу, юбилеи, романтическое свидание, вечеринку или другое знаменательное событие вы сможете именно в ресторане Графская усадьба. Зал рассчитан на 65-70 посадочных мест. Для свадьбы в теплое время года в ресторане Графская усадьба предложат шатер на открытом воздухе. Сомелье составит индивидуальную программу вечера, даст необходимые рекомендации по выбору напитков и превратит подачу блюд и вина в церемонию, которая надолго запомнится Вам и Вашим гостям.

Меню ресторана составлено из лучших рецептов балканской и европейской кухни. Всегда для клиентов ресторана - блюда из морепродуктов и морской рыбы. Попробуйте несравненные фирменные блюда: руккола по Графски, фреш паста, бранцин-сибас, запеченный в морской соли (который кстати подается в огне!), Бифштекс по Графски, морепродукты под сырным соусом. Всегда в меню от шеф-повара: разнообразные стейки, бифштексы, салаты и другие вкусные блюда. Также готовятся блюда на мангале - шашлыки и костицы, но в ресторане Графская усадьба к этим блюдам подают уникальные соусы по оригинальной рецептуре.

Вся пища готовится из экологически чистых продуктов, повара приготовят для вас масляную пасту из натуральных компонентов с добавлением орехов, рукколы, чеснока и др. Кондитерская ресторана создает удивительные десерты, пирожные и торты и мороженое по классическим рецептам. А уникальная винная карта не только порадует своим разнообразием, но и поможет правильно подобрать вино соответствии с вашими вкусами и гастрономическими пристрастиями.

На территории комплекса - летняя площадка, беседка над озером, детская площадка, сауна и фонтан.

     
     
     
     
     
     

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Ключові слова: ресторан ВИП люкс Черновцы

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